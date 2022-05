Festival Turá: Show de BaianaSystem ‘será como uma caravana aportando em SP’, diz Roberto Barreto

Show de BaianaSystem, em 2020, na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro Foto: Luiz Franco

Toda energia do carnaval de Salvador, que ficou reprimida durante dois anos de pandemia, vai desembarcar em São Paulo no mês de julho. Isso porque, no domingo, dia 3, BaianaSystem vai se apresentar no gramado do Auditório do Parque do Ibirapuera, edifício concebido por Oscar Niemeyer.

A banda faz parte do line-up do Festival Turá, que começa no sábado, dia 2, e conta com mais de 20 atrações, oferecendo mais de 24 horas de músicas brasileiras para o público. Além de nomes como Baco Exu do Blues, Marina Sena e Nando Reis, o grupo irá se apresentar no mesmo dia que Alceu Valença.

Em entrevista ao Estadão, o idealizador e guitarrista do BaianaSystem garantiu que o dia 3 de julho terá “o espírito do carnaval presente”. “Isso acontece de maneira muito intrínseca, porque ele é uma grande referência e Pernambuco e Bahia têm uma ligação muito forte”, explica.

“Vai ser essa experiência de uma caravana. Vejo como uma caravana aportando ali no festival”, acrescenta. Sobre o repertório da banda para o show, Roberto explica que o grupo vai dar continuidade ao Sulamericano Show, porém com uma “versão brasiliana”.

BaianaSystem vai se apresentar no Festival Turá no dia 3 de Julho Foto: Festival Turá

Caravana Brasiliana

O guitarrista explica que essa versão conta com a inserção do último álbum da banda, o OxeAxeExu (2021), no repertório. “Não tivemos o termômetro de lançar músicas no show, ou de lançar o álbum e começar a tocar imediatamente. Então, esse disco tem um marco importante na nossa linha do tempo”.

“É um misto de sentimentos que a gente vem passando por toda história, com a pandemia e situação política, e esse trabalho tem um marco que ainda vai ser digerido por nós. Para além da questão mercadológica, estamos digerindo agora e entendendo como a obra emana. É como se a gente mesmo estivesse revisitando algo que a gente fez”, descreve Barreto.

Sobre as expectativas de revisitar esse trabalho e voltar a ter contato com o público, o idealizador do grupo relata: “Você vai redescobrindo os códigos, do que é estar no palco, até a noção de espaço territorial. É uma manifestação que acontece ali, quase como um ritual e é isso que nos alimenta e nos faz seguir produzindo”.

“É como se você estivesse colocando a caravana de novo pra circular. Desde coisas mais práticas, como colocar um fone pra fazer ajustes do som. Como a gente vinha tão mergulhado, às vezes você não tem noção da dimensão daquilo que acontece no palco. A sensação é um grande misto de ansiedade e euforia”, afirma.

Além dos nomes mencionados, o Festival Turá vai contar com a presença da Banda Baby, Duda Beat, Emicida, Illy, Lagum, Luísa e os Alquimistas, Mart’nália, Roberta Sá, Xamã, Zeca Pagodinho e Jão. As vendas de ingresso acontecem pelo site da Tickets For Fun.

Serviço: Festival Turá

Endereço: Auditório do Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral, S/N - Parque do Ibirapuera, São Paulo - SP

Data: 2 e 3 de julho

Horários: das 11h às 22h

Valor: a partir de R$120 - sujeito a término de lote

Venda de ingressos: https://www.ticketsforfun.com.br/

Classificação indicativa: Abaixo de 5 anos - não será permitida a entrada

De 5 a 15 anos - Permitida a entrada acompanhada pelos responsáveis

A partir de 16 anos - Permitida a entrada

Capacidade: 15 mil pessoas por dia

Mais Informações: www.festivaltura.com.br