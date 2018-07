Festival Teen divulga lista de artistas confirmados

Youtubers musicais se reuniram em lançamento da primeira edição do Festival Teen Foto: Ananda Portela/Estadão

Nesta terça-feira, 23, a agência Fibra reuniu a imprensa e um grupo seleto de fãs para anunciar a primeira edição do Festival Teen. O evento será realizado no dia 7 de outubro, na Audio Club, em São Paulo.

O festival terá a participação de nove youtubers musicais: João Guilherme, Sofia Oliveira, o casal Mariana Nolasco e Pedro Pascual, Vitor Kley, o Trio Yeah, Gabriel Elias, Ana Gabriela e os irmãos gêmeos Audax. "Sou um grande fã de música digital. Por isso, pensei:'vamos transformar likes em aplausos'", afirmou Victor Nunes, CEO da Fibra.

A agência desenvolveu uma extensa pesquisa em busca dos principais nomes do YouTube musical e reuniu essas personalidades que, juntas, somam mais de 40 milhões de seguidores.

Os artistas deram uma 'palhinha' de suas apresentações no festival. O E+ esteve presente e conferiu as perfomances dos cantores. A jornalista 'Foquinha', que tem quase 500 mil inscritos em seu canal, e o youtuber Carlos Santana, que tem mais de 1 milhão de seguidores, serão os apresentadores do festival.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais