Festival sobre mulheres no cinema tem programação para mães e pais acompanhados de bebês

Cena do curta premiado ‘Lé com cré’. Foto: Divulgação

A primeira edição do ‘Cabíria Festival - Mulheres & Audiovisual’ ocorrerá no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro, entre os dias 22 e 26 de novembro.

Com programação gratuita, o evento é uma expansão do Cabíria Prêmio de Roteiro que, desde 2015, incentiva a valorização de roteiristas mulheres e protagonistas inspiradoras com o lema “Por mais mulheres nas telas e atrás das câmeras”.

Na programação, haverá conteúdo dedicado ao público infantil, no sábado, 23, às 11h30. No domingo, 24, às 15h, a sessão será acolhedora para mães e pais acompanhados de bebês e crianças. Essa sessão também é aberta ao público em geral.

Na programação infantil, no sábado, serão exibidos Vivi Lobo e o Quarto Mágico, de Isabelle Santos e Edu MZ Camargo; Fábula da Vó Ita, de Joyce Prado e Thalita Oshiro Meireles; e Orun Ayiê, A Criação do Mundo, de Jamile Coelho e Cintia Maria. Após a exibição está programado um bate-papo com as realizadoras Cassandra Reis, Mariana Lopes e Isabelle Santos.

No domingo, será exibido a coprodução colombiana, brasileira e francesa Los Silencios, dirigida por Beatriz Seigner, que teve estreia mundial na Quinzena dos Realizadores de Cannes em 2018.

A sessão para pais e filhos é adaptada, com luzes e volume mais amenos, fraldário, tapete especial para bebês, papeis e giz de cera à vontade. Em seguida, haverá bate-papo com a diretora.

Programação:

Sábado, 23, às 11h30

Sessão Infantil: Lé com Cré, de Cassandra Reis; Vivi Lobo e o quarto mágico, de Isabelle Santos e Edu MZ Camargo; Fábula da vó Ita, de Joyce Prado Thalita Oshiro Meireles; Orun Ayiê, A Criação do mundo, de Jamile Coelho e Cintia Maria.

Sessão seguida de bate-papo com as realizadoras

Classificação indicativa: Livre

* Retiradas de senhas uma hora antes

Domingo, 24, às 15h

Sessão pais e filhos: Los Silencios, de Beatriz Seigner

Sessão seguida de bate-papo com Beatriz Seigner

Classificação indicativa: Livre

* Retiradas de senhas uma hora antes

Serviço:

MAM - Museu de Arte Moderna (Rio de Janeiro)

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo, Rio de Janeiro