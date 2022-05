Festival Sarará celebra Elza Soares com homenagens de Luedji Luna, Teresa Cristina e mais

Luedji Luna e Tereza Cristina participarão de tributo a Elza Soares no Festival Sarará Foto: Caroline Lima/ Denise Ricardo/ Fernanda Garcia

No dia 27 de agosto acontece o Festival Sarará, que havia anunciado Elza Soares como um dos primeiros nomes que agitaria o a Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte. No entanto, após a morte da cantora em janeiro deste ano, o evento divulgou nesta quarta-feira, 25, que irá homenagear a existência da artista.

Para isso, o festival, que é realizado pela produtora A Macaco, convidou as cantoras Teresa Cristina, Luedji Luna, Paula Lima, Nath Rodrigues e Julia Tizumba para subirem ao palco em um tributo no qual irão mergulhar no cancioneiro da artista.

Anteriormente escalada para participar do show de Elza Soares, Rebecca passa a integrar o line-up com uma apresentação própria. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

Carol de Amar, diretora artística do festival explicou que a homenagem, na verdade, será o show inédito que Elza idealizou para o DVD em comemoração de seus mais de 70 anos de carreira, porém interpretado por outras vozes. “Ela é a representação e a referência do que o Sarará quer compartilhar e evidenciar sobre as mulheres nesta edição”, declara Carol.

Teresa Cristina entende que esse tributo carrega uma simbologia muito importante. “Cabe a nós enaltecer o que essa mulher fez em vida e o legado que ela deixou para a gente que continua aqui lutando, principalmente para que as gerações futuras não esqueçam quem ela foi”, afirma.

Outro nome escolhido para a homenagem é a cantora mineira Nath Rodrigues, que define Elza como um foguete que atravessou diferentes épocas musicais. “É muito bonito ver várias artistas que constroem cada uma a sua narrativa sendo conectadas por esse ícone que é a Elza Soares”, pontua.

Até o momento, o Festival Sarará 2022 já anunciou: Zeca Pagodinho, Gloria Groove, Pabllo Vittar, Karol Conká, Marina Sena, Gilsons, BaianaSystem convida Margareth Menezes e Black Alien, Emicida convida Cynthia Luz, BK’ e Orochi.