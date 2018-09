Festival promove integração entre ritmos musicais e agrada ao público

Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro se apresenta na abertura do festival Música em Trancoso, no Teatro L'Occitane Foto: Marcos Hermes/ Mozarteum Brasileiro

TRANCOSO - A cidade de Trancoso, no sul da Bahia, tradicionalmente conhecida por suas casinhas coloridas e por suas praias de tonalidade azul turquesa, ficou ainda mais atrativa no mês de março. Entre os das 3 e 10, o festival Música em Trancoso deixou a cidade mais alegre, proporcionou uma integração curiosa entre ritmos diferentes, intercâmbio entre profissionais da música brasileiros e extrangeiros, iniciantes e renomados, e aproximou a música clássica da população local.

Essa foi a sétima edição do evento, idealizado e produzido pelo Mozarteum Brasileiro, cujo objetivo é valorizar e difundir a cultura musical, além de colaborar para promover as belezas naturais e estimular o desenvolvimento econômico local.

"O evento consolidou-se também como uma alternativa econômica para a região, gerando negócios e oportunidades de empregos para a população local na baixa temporada, além de ter um inestimável valor sociocultural. Nada mais justo que seus moradores possam usufruir de espetáculos exclusivos e de altíssima qualidade", argumenta Sabine Lovatelli, presidente do Mozarteum.

A mezzo-soprano austríaca Angelika Kirchschlager, a cantora de jazz americana Brenda Boykin e a de rock marroquina Mennana Ennaoui misturaram suas vozes e estilos na noite Divas, no Teatro L'Occitane Foto: Marcos Hermes/ Estadão

Durante as oito noites do festival, o público pôde apreciar apresentações de música clássica, ópera, breakdance, jazz & soul, rock e até canções dos musicais da Broadway. Teve música para diversos gostos, mas também foi possível presenciar misturas inusitadas entre todos - ou a maioria - dos ritmos citados. Canções conhecidas e a mistura do clássico com o popular atraiu públicos de todas as idades e classes sociais.

O grupo Red Bull Flying Bach levou o breakdance para a Praia dos Nativos Foto: Marcos Hermes/ Mozarteum Brasileiro

O Teatro L'Occitane, especialmente construído para abrigar o evento, recebeu cerca de 9 mil pessoas no período. Mas, quem não pôde comparecer às apresentações, já que todas as entradas foram vendidas antecipadamente - não ficou de fora. O Música em Trancoso não se restringiu aos palcos. Foi às ruas, escolas, praças, bosques e até à praia, para aproximar a música da população e dos turistas.

O maestro Carlos Moreno e a Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro apresentam a peça 'Pedro e o Lobo' no Bosque do Quadrado Foto: Marcos Hermes/ Estadão

As atrações gratuitas e ao ar livre proporcionam o acesso à cultura e estimulam a descoberta de ritmos, de instrumentos e, sobretudo, de possibilidades, para as crianças da região. Prova disso foi a criação da Orquestra Jovem de Verão Trancoso, formada por 12 jovens músicos nascidos na Vila de Trancoso, que recebem incentivo e patrocínio para estudar música e se desenvolver profissionalmente. Além disso, esses jovens têm espaço reservado na programação do festival - e alguns deles também integram a Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro - e podem aproveitar a ocasião para mostrar seus talentos para a comunidade e para os profissionais presentes. "Acerteza de que estamos ajudando na evolução dessa garotada, tanto pessoal como profissionalmente, é extremamente gratificante", afirma o maestro Carlos Moreno.

O violoncelista Gabriel Magalhães, 14 anos, é o mais jovem integrante da orquestra do maestro Carlos Moreno Foto: Marcos Hermes/ Mozarteum Brasileiro

Descobrindo talentos. Gabriel Magalhães, 14 anos, é o integrante mais jovem da orquestra. O violoncelista, filho de um mecânico e de uma cozinheira, se interessou pela música ao ver os irmãos mais velhos e o primo tocando instrumentos de corda. Bolsista em um colégio particular e também em uma escola de música em Trancoso, foi selecionado pelo maestro para integrar a orquestra local. Estreou este ano, após um treinamento intensivo com Moreno.

"A experiência que eu mais gostei foi a comunicação entre os músicos, a troca de olhares, e a [Orquestra Acadêmica] Mozarteum tem muito isso. Tinha umas partes muito difíceis e eu tava me sentindo um pouco inseguro, mas olhava para o colega da frente, para o de trás, e ele me passava um sinal e eu conseguia tocar", disse o violoncelista.

Seu sonho agora, confome revelou ao E+ é terminar a escola, seguir estudando violoncelo sozinho e conseguir apoio para estudar com um professor de renome uma vez por mês em outra cidade. "O problema é que não tem uma orquestra profissional aqui na região, então temos de sair para estudar e esperar a época do festival e os eventos que são promovidos ao longo do ano por aqui para ter mais aulas e contato com outros músicos", explica Gabriel.

O Música em Trancoso é realizado todos os anos entre os feriados de carnaval e Páscoa. Ficou curioso? Ou gostou da experiência e quer

repetir? Fique atento: em 2019, o festival vai ocorrer entre os dias 23 e 30 de março.

O E+ viajou a convite do Mozarteum Brasileiro