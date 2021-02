Festival Oferendas homenageia Iemanjá com edição Doc Live

Neste dia 2 de fevereiro, dedicado à Rainha do Mar, a festa é apenas virtual Foto: TEREZA TORRES/SETUR

Neste dia 2 de fevereiro, o bairro do Rio Vermelho, em Salvador, está vazio. As ruas estão fechadas e a tradicional Festa de Iemanjá não terá suas oferendas na praia e shows abertos. Mesmo assim, um presente coletivo foi levado ao mar pelos pescadores e entidades religiosas pela manhã, e a partir das 15h o Festival Oferendas comemora o dia da Rainha do Mar com um Doc Live, evento virtual com apresentações musicais, performances e documentários. As atrações serão transmitidas pelo Youtube do Lálá Casa de Arte.

A primeira atração será o rapper Hiran. “Quarto ano me apresentando na Festa de Yemanjá em Salvador. Dessa vez numa nova configuração, mas ainda dando um jeito da gente se conectar e trocar essa energia linda. Esse ano o meu show vai ser especial e bem diferente de todos os outros. Comigo nessa meus friends Nêssa e Yan Cloud, que estão fazendo trabalhos lindos nesse momento doido no mundo e que eu admiro tanto e me sinto muito feliz de dividir o palco e as boas energias”, escreveu o rapper sobre o evento.

Em seguida, BNegão convida Alice Caymmi. Depois a artista, cantora e diretora, Nara Couto apresenta o show Brilho do Mar, acompanhada por um piano e percussão. Zé Manoel fará um pocket show com canções de seus últimos álbuns e participação do músico baiano Ícaro Sá e da cantora Luedji Luna. Para fechar as atrações musicais, DJ Jeronimo, DJ Tutu e Dj Ubunto prestam suas homenagens à Iemanjá.

O Festival é uma realização Lálá Casa de Arte com produção da Maré Produções Culturais e direção audiovisual da Movida Conteúdo. “O Festival Oferendas acontece há 10 anos na Festa de Iemanjá, no meio da praça, em frente ao mar, em frente a casa dos pescadores, a casa de Iemanjá, e esse ano vamos fazer uma versão digital. Uma parte vai ser ao vivo e uma parte gravada”, contou a diretora e idealizadora da Movida Produtora, Deyse Porto.

Devido à pandemia de covid-19, não está permitida a comercialização de bebidas nos comércios de Salvador. Bares e restaurantes ficarão fechados durante o dia e só poderão abrir a partir das 19h.