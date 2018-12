Festival no Parque Villa-Lobos promove conexão entre humanos, animais e natureza

Festival Ohana - Conectando humanos, animais e natureza ocorre no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. Foto: Instagram/@unsplash

Aula funcional, meditação, massagem, reiki, workshop de horta familiar, feira de adoção e muito mais. Essas atividades fazem parte da segunda edição do Festival Ohana - Conectando humanos, animais e natureza.

Neste domingo, 9, o Parque Villa-Lobos contará com atrações em prol da saúde física e mental das pessoas e ações de cuidados com a saúde de pets, em uma integração com o meio ambiente.

Também haverá feira de adoção de cães do Projeto Adotando um Amigo e 20 cachorrinhos vermifugados, vacinados e castrados estarão disponíveis, à espera de um novo lar. Ainda para os pets, haverá um ponto de coleta de ração para os animais abandonados. Se você levar o seu cãozinho, poderá tirar dúvidas sobre higiene e saúde com veterinários voluntários que estarão por lá.

Para os humanos, médicos voluntários realizarão um mutirão de atendimentos, com exames clínicos de glicemia, exame de IMC (Índice de Massa Corporal), aferição de peso, altura, pressão arterial e circunferência abdominal. Além disso, orientações básicas sobre cuidados com a saúde e prevenção de doenças.

No quesito relaxamento, dois massoterapeutas e dois profissionais de Reike participarão do evento. Duas sessões de meditação em grupo serão feitas para ajudar os visitantes na busca pelo equilíbrio emocional. Para o corpo, a personal trainer Sandra Nascimento dará aula de exercícios funcionais.

E como arte também faz bem para a alma, o artista Mena pintará uma tela durante o Festival Ohara. A obra será colocada à venda e os valores arrecadados serão doados para uma instituição sem fins lucrativos.

Para conectar os participantes com a natureza, a ONG Cidades sem Fome vai organizar uma oficina com dicas de cuidados com hortas familiares.O Festival Ohara é organizado pelo Voluntariado Bayer, programa de voluntariado da multinacional alemã.

Serviço

Festival Ohana - Conectando humanos, animais e natureza

Quando: 9 de dezembro, domingo.

Onde: Parque Villa Lobos, em frente ao Cachorródromo

Horário: a partir das 8h30

Evento gratuito