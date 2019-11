Festival internacional de filmes sobre deficiência chega à SP na próxima semana

Imagem ilustrativa. Foto: Pixabay

A 9ª edição do Assim Vivemos - Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência chega à São Paulo, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em 27 de novembro, das 9h às 21h, com 38 obras sobre o tema.

Com produções de 20 países, a ideia do evento é abordar, dentre diversos assuntos, o autismo, inclusão pela arte, a importância da família e a moradia assistida — um lar adaptado para acolher pessoas com transtornos, deficiências e que não possuem retaguarda familiar.

Os filmes contam diferentes histórias de vida, envolvendo amor, esporte, artes e outros. Alguns exemplos são o de uma mulher negra cadeirante que se apresenta no Teatro Municipal de São Paulo pela primeira vez, um homem surdo que toca violão e uma mulher com deficiência severa que se muda de um hospital psiquiátrico para uma residência terapêutica.

De acordo com a diretora do festival, Graciela Pozzobon, a diversidade temática mostra que a qualidade das produções sobre inclusão está melhorando ao longo dos anos.

"Os temas evoluíram à medida que as necessidades das pessoas com deficiência foram mudando. Antigamente, as questões básicas eram a inclusão na escola e a mobilidade urbana. Hoje, temos filmes sobre relação amorosa, sexualidade e moradia assistida", afirma.

Os países com o maior número de apresentações nesta edição são Brasil, Itália e Nova Zelândia, com cinco filmes cada um. Além das sessões de cinema, haverá oficinas e quatro debates com o tema "Inclusão pela arte", "Autismo", "Moradia Assistida" e "Família e estímulo".

O Assim Vivemos ocorre até nove de dezembro deste ano e a entrada é gratuita. Confira aqui a programação completa.

Serviço

Data: 27 de novembro a 9 de dezembro de 2019

Valor: entrada gratuita

Local: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo - CCBB SP | Rua Álvares Penteado, 112 – Centro de São Paulo - SP. (Acesso ao calçadão pela estação São Bento do metrô)

Horários: todos os dias, das 9h às 21h, exceto às terças

Estrutura: Acesso e facilidades para pessoas com deficiência | Estacionamento conveniado: Edifício Zarvos - Rua da Consolação, 228. R$ 14 por seis horas