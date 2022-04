Festival em SP tem shows gratuitos de Liniker, Baco Exu do Blues, Luedji Luna, Silva e mais

Liniker em divulgação de seu último álbum 'Índigo Borboleta Anil' Foto: Caroline Lima

A partir deste sábado, 30, os fãs de Liniker, Baco Exu do Blues, Luedji Luna e Silva poderão conferir shows gratuitos dos artistas. Isso porque neste fim de semana se inicia o festival Eisenbahn Craftgarten.

O evento, com foco em música, gastronomia e cerveja, acontecerá nos dias 30 de abril, 1, 7 e 8 de maio. As apresentações vão acontecer em um antigo galpão de fábrica, na Mooca, em São Paulo.

Os ingressos gratuitos estarão disponíveis a partir desta segunda-feira, 25, diretamente no site do evento. Os ingressos são limitados e a distribuição começa a partir das 18h.

Liniker também selecionou as atrações musicais. Além dos músicos mencionados, as bandas Lamparina, Mulamba, Bebé Salvego e Brisa Flow,e as DJs Luisa Viscardi, Lys Ventura, Mari Boaventura e Malka Julieta também participarão do evento.

A cidade de Blumenau, em Santa Catarina, também receberá uma edição do evento, programada para o próximo mês de julho. Esse é o primeiro evento proprietário da marca Eisenbahn e foi cocriado com Liniker, Rodrigo Hilbert e Cão Véio. Com isso, o festival vai contar com o lançamento de Unfiltered, novo rótulo da marca. Confira a programação dos shows do festival abaixo:

Serviço

Baco Exu do Blues- 30 de abril (sábado 19h30)

Liniker- 1º de maio (domingo 19h30)

Luedji Luna- 7 de maio (sábado 19h30)

Silva- 8 de maio (domingo 19h30)

Local:Rua Borges de Figueiredo, 1098 — Mooca, São Paulo - SP