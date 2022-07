Festival de Música Criativa, com programação gratuita, traz trio alemão The Liz 

Festival de Música Criativa, em parceria com o Goethe-Institut, traz ao Brasil trio alemão The Liz. Foto: Tuçe Erel

Neste sábado, 9, ocorre a apresentação do trio alemão The Liz, no 3o CHIII – Festival de Música Criativa, em parceria com o Goethe-Institut, a partir das 18h. O evento, totalmente gratuito, será no Galpão Cru, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Outras apresentações serão realizadas até o dia 17 de julho; confira a programação completa no site.

Liderado por Korhan Liz Erel, no sampler, bateria eletrônica, desenho de som e voz, e composto também pelas alemãs Liz Kosack, nos sintetizadores, edição de vídeo, voz, e Liz Allbee, no trompete quadrafônico, tanque de reverb, voz, o grupo apresenta em seus shows um experimentalismo baseado em sonoridades do jazz e eletrônica focada no beat, unidas a improvisos com letras faladas e incursões multimídia trazendo vídeo, marionetes e performance.

O trio se apresenta com a multi-instrumentista, cantora e performer Dharma Jhaz, na noite que inclui ainda o Cine Vânia, uma exibição de curta-metragem sonorizado pela homenageada da edição. Vânia Dantas Leite é a pianista, cravista e precursora no uso de sintetizador analógico na música eletroacústica no Brasil.

Ainda neste sábado, 9, haverá a exibição das quatro instalações sonoras do JazzFest Berlim e a apresentação do Amodrama, projeto de eletrônica de Samara Bispo.

Além disso, na sede do Goethe-Institut São Paulo, o trio The Liz ministra Faça Você Mesmo – Oficina de Produção de Performance nos dias 11, 12 e 13 de julho, com inscrições até esta sexta-feira, 8, por formulário online. Serão trabalhadas técnicas de improvisação e estruturação de uma peça, desenvolvendo os elementos e a forma.

E quem participar do processo vai se apresentar com o trio no dia 14 de julho, às 20h30, também no Goethe-Institut. Os pré-requesitos para partitipar desta oficina são: interesse por improvisação, pessoas com interresse ou habilidade musical, arte visual, dança, teatro, escrita, arte performática.

Serviço:

CHIII – Festival de Música Criativa

Quando: até 17 de julho.

Show do trio alemão The Liz, com Dharma Jhaz

Quando: Sábado, 9 de julho, às 18h.

Onde: No Galpão Cru

Endereço: Rua Cruzeiro, 802 - Barra Funda, São Paulo - SP

Faça Você Mesmo – Oficina de Produção de Performance

Quando: Entre os dias 11 e 13 de julho.

Onde: No Goethe-Institut São Paulo - Auditório

Endereço: Rua Lisboa, 974, Cerqueira César

Inscrições por formulário online até o dia 8 de julho.

Grátis

Acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida