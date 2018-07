Festival de Cultura Maker acontece neste fim de semana em SP

Foto: Fabio Piva/Red Bull Station

O Movimento Maker é uma extensão da cultura faça-você-mesmo, ou seja, a ideia é que as pessoas comuns podem construir, consertar, modificar e fabricar os mais diversos tipos de objetos e projetos com suas próprias mãos. Para celebrar esse comportamento, acontece a partir desta sexta-feira, 14, o FAZ - Festival de Cultura Maker, na praça da Bandeira, no centro de São Paulo.

Palestras, apresentações musicais, mostra de projetos, programações gastronômicas e dezenas de oficinas gratuitas preenchem a primeira edição do evento - que tem duração de três dias, no Red Bull Station. Hortas modulares, mobiliário urbano, montagem de fliperama e workshop de impressão 3D são algumas das oficinas que também estão na agenda. O FAZ foi programado junto a FabLabs. A programação completa você confere clicando aqui.

Programação

Sexta-feira, 14:

20h - Arte, transgressão e ciência, palestra com Guto Lacaz;

22h - Ludotecnia, apresentação musical com brinquedos do argentino Jorge Crow.

Sábado, 15:

10h-22h - Oficinas, mostra de projetos, ocupação de ateliês e programação gastronômica com food bikes.

Domingo, 16:

10h-20h - Oficinas, mostra de projetos, ocupação de ateliês e programação gastronômica com food bikes.

Onde: praça da Bandeira, 137

Quando: sexta-feira, sábado e domingo

Entrada: gratuita

Como chegar: se for de metrô, desça na estação Anhangabaú (linha vermelha); se for de ônibus, desça no terminal Bandeira; se for de carro, tem estacionamento na rua Santo Amaro, 27. O local também conta com bicicletário.