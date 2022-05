Festival CoMA anuncia ÀTTØØXXÁ, Carlinhos Brown e mais novos artistas em sua 5ª edição

Festival CoMA já havia anunciado nomes como Tasha & Tracie, Don L, Urias no line-up Foto: Instagram/ @festivalcoma

Com um line-up guiado pela mescla de gêneros musicais e gerações, o Festival CoMA – Consciência, Música e Arte anunciou novos artistas para sua quinta edição, nesta quarta-feira, 25. O evento brasiliense acontece entre os dias 4 e 7 de agosto, nos espaços do Eixo Cultural Ibero-Americano, Setor SDC e Zona Cívico-Administrativa.

O grupo baiano ÀTTØØXXÁ recebe a participação de Carlinhos Brown no sábado, 6 de agosto. Ainda neste dia, o evento anuncia a participação de: Luísa e os Alquimistas, Maglore, Vitor Ramil, Mc Marechal, Kel & Margaridas, o grupo Chinelo de Couro e o cantor e compositor Kirá (com participação de Asú), que performam na mesma data dos primeiros confirmados Tasha & Tracie, Don L, Urias e ‘akhi huna.

No segundo dia de shows, 7 de agosto, o quarteto Bala Desejo chega ao palco do festival, que também apresenta Samba Urgente, com participação de Leci Brandão, Remobília, Zé Krishna e Amigos Eternos, ÀVUÀ, Jean Tassy e Paula Torelly & Pina, no mesmo dia dos já anunciados Gal Costa, Lamparina, Martinha do Coco e Puro Suco.

Os ingressos do primeiro lote, que levarão o público ao gramado da FUNARTE (atual Eixo Cultural Ibero-americano), Clube do Choro e Planetário, já estão disponíveis na plataforma Sympla.

"Montar a programação para uma edição de retomada tem sido muito interessante. Estamos buscando um equilíbrio entre nomes consagrados e novidades do cenário nacional, então é muito massa poder ter a Gal Costa com a gente, mas também o Bala Desejo, por exemplo, que é uma trupe de gente nova com som instigante”, pontua Diego Marx, curador e sócio-fundador do CoMA. Em breve, outras novidades serão anunciadas.

Confira as atrações do Festival CoMA – Consciência, Música e Arte 2022:

6 de agosto, sábado

ÀTTØØXXÁ part Carlinhos Brown

Urias

Don L

Tasha e Tracie

‘akhi huna

VITOR RAMIL

MARECHAL

Maglore

Luísa e os Alquimistas

Chinelo de Couro

Kirá part Asú

7 de agosto, domingo

Gal Costa

Samba Urgente part Leci Brandão

Lamparina

Martinha do Coco

Puro Suco

Bala Desejo

Kel & Margaridas

Zé Krishna e Amigos Eternos

ÀVUÀ

Jean Tassy

Paula Torelly & Pina

Serviço:

Data: 4, 5, 6 e 7 de agosto

Local: Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte) | Setor SDC, Zona Cívico-Administrativa, Brasília, DF

Ingressos neste link.

Valores: Meia-entrada- R$40 + taxas; Inteira- R$80 + taxas

Siga nas redes: @festivalcoma