Festival Cine Favela anuncia os filmes vencedores nas três categorias

O documentário mineiro 'A única coisa que entende como norte é a liberdade' é um dos 15 finalistas do Festival Cine Favela Foto: Reprodução / CIne Favela

A 11º Festival Cine Favela e Economia Criativa, e a primeira edição online, anuncia os vencedores nesta sexta-feira, 23, às 19h. O evento é dedicado exclusivamente à difusão de filmes produzidos por ONG, Associações, Coletivos e Periferias.

Em quinze dias, o festival recebeu a inscrição de 258 curta-metragens para participar da Mostra Competitiva, cujo tema é livre, de todos os gêneros e formatos, com duração de até 15 minutos.

A curadoria selecionou 15 filmes e os vencedores foram escolhidos em votação online por Júri Popular, sendo cinco de Minas Gerais, cinco do Rio de Janeiro, dois de São Paulo, um do Paraná, um da Paraíba e um de Goiás. Os três primeiros colocados vão receber os prêmios de R$ 3.500, R$ 2.500 e R$ 1.500.

Os curtas-metragens escolhidos nas categorias ficção e documentário serão disponibilizados no site do Festival.

Nos últimos anos, o Festival Cine Favela ampliou o seu alcance, levando suas atividades às comunidades de Heliópolis, Paraisópolis, Cidade Tiradentes e Capão Redondo, que juntas representam uma população de mais de 850 mil pessoas.

Ações também foram feitas em estações do Metrô, escolas públicas, entidades de reabilitação e unidades da rede Sesc SP. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, esta edição será apenas online, transmitida ao vivo da sede do festival em Heliópolis. Também será exibido o curta-metragem produzido pelos alunos da oficina de cinema.