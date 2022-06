Ferramenta permite criar 'match musical' com Anitta, Juliette e mais; veja como usar

Anitta e Juliette em divulgação do 'Match', função do Spotify permite criar playlists compartilhadas com artistas. Foto: Spotify

Uma função do Spotify permite que os usuários vejam a compatibilidade do seu gosto musical com o de alguns artistas e criem playlists com base na combinação entre eles.

A ferramenta Match já existia com a possibilidade de gerar coletâneas musicais compartilhadas entre amigos, mas foi expandida pela plataforma para oferecer a conexão entre artistas e fãs.

Anitta, Juliette, Larissa Manoela e Melody estão entre as cantoras que foram adicionadas à ação e que agora podem ter playlists compartilhadas com os fãs. Além delas, os usuários também podem 'dar match' com Zé Felipe, MC Ryan e Xamã.

A função também está disponível para alguns artistas internacionais, como BTS, Charli XCX, Megan Thee Stallion e Diplo.

Ao utilizar a ferramenta, o usuário recebe um card que revela a porcentagem da compatibilidade musical entre ele e o artista. Esse número é gerado pelo algoritmo da plataforma e pode ser compartilhado nas redes sociais.

Para criar o seu match, é preciso clicar no link disponibilizado pelo Spotify para cada artista enquanto logado em sua conta na plataforma de streaming. Acesse abaixo:

Anitta

Juliette

Larissa Manoela

Melody

Zé Felipe

Mc Ryan

Xamã

BTS

Charli XCX

Megan Thee Stallion

Diplo

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais