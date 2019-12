Férias no Parque Villa Lobos reúnem brincadeiras para toda a família

Cama de gato, polvo inflável, realidade virtual e cabine de fotos são algumas das atividades do 'Família no Parque', no Villa Lobos. Foto: Divulgação

O Parque Villa Lobos, em São Paulo, oferece uma série de atividades, entre gratuitas e pagas, para a família durante as férias escolares.

Cabine de fotos, realidade virtual, cama de gato e polvo inflável são algumas das atrações durante os finais de semana no local. Em dezembro, o projeto ‘Família no Parque’ vai até o dia 22, das 10h às 18h.

Para refrescar, um dos grandes sucessos desta edição é o Hippo, maior tobogã inflável do Brasil, com 15 metros de altura e 56 metros de comprimento, onde as crianças escorregam com água, permitindo atingir a velocidade de até 50 km/h na descida.

A Guerra d’Água e o Futebol de Sabão são outras atrações que prometem divertir. “Então, a dica é levar uma troca de roupa na mochila para os papais que não quiserem deixar os filhos molhados, além do protetor solar”, orienta Leandro Meloni, organizador do Família no Parque.

Haverá também um barquinho movido por um jato d’água na parte de trás da embarcação e um trampolim, onde o participante pode extravasar suas habilidades realizando acrobacias com segurança em camas elásticas apropriadas, com capacidade para suportar até 100 quilos. Os pais, avós e tios com idade até 50 anos que quiserem arriscar, podem participar.

Outra atividade é a realidade virtual em Laser Combat, jogo de combate dentro de uma tenda escura, indicado para maiores de sete anos. Os adultos podem participar também.

Além disso, a área kids, dedicada exclusivamente para os pequenos entre um e cinco anos, permite que os pais possam entrar junto para brincar. O espaço possui pula-pula inflável, carrossel, cama elástica e escorregadores.

As opções pagas custam a partir de R$ 6 e a duração das atividades varia conforme o brinquedo. Os tickets podem ser adquiridos com antecedência através do link para evitar longas filas. Mas também haverá bilheteria no local.

Serviço:

Família no Parque ‘Aquático’ no Parque Villa Lobos

Quando: 14, 15, 21 e 22 de dezembro, das 10h às 18h

Onde: Parque Villa Lobos

Endereço: Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros, São Paulo