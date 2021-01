Feriados em 2021: veja quais são as datas e seus dias da semana

Confira o calendário de feriados deste ano Foto: Unsplash

O ano de 2021 traz nove feriados nacionais no Brasil. Na cidade de São Paulo, ainda se somam outras duas datas de feriados municipais e um feriado estadual. Veja quais são eles e em que dia da semana caem.

As datas nacionais, assim como os pontos facultativos da administração pública federal, foram publicados pelo Ministério da Economia no Diário da União do último dia 30 de dezembro de 2020.

Em maio do último ano, por conta da pandemia, o prefeito Bruno Covas (PSDB), alguns feriados, como Corpus Christi e Dia da Consciência Negra, chegaram a ser antecipados na cidade de São Paulo (relembre aqui).

Veja quando e quais são os feriados nacionais no Brasil em 2021

1º de janeiro, sexta-feira - Confraternização Universal

2 de abril, sexta-feira - Paixão de Cristo

21 de abril, quarta-feira - Tiradentes

1º de maio, sábado - Dia Mundial do Trabalho

7 de setembro, terça-feira - Independência do Brasil

12 de outubro, terça-feira - Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro, terça-feira - Finados

15 de novembro, segunda-feira - Proclamação da República

25 de dezembro, sábado - Natal

Veja quando e quais são os feriados na cidade de São Paulo em 2021

25 de janeiro, segunda-feira - Aniversário de São Paulo (feriado municipal)

2 de abril, sexta-feira - Paixão de Cristo

3 de junho, quinta-feira - Corpus Christi (feriado municipal)

9 de julho, sexta-feira - Revolução Constitucionalista (feriado estadual)

20 de novembro, sábado - Dia da Consciência Negra (feriado municipal)

Veja quando e quais são os pontos facultativos de 2021 na administração pública federal

15 de fevereiro, segunda-feira - carnaval

16 de fevereiro, terça-feira - carnaval

17 de fevereiro, quarta-feira de cinzas (até as 14 horas)

3 de junho, quinta-feira - Corpus Christi

28 de outubro, quinta-feira - Dia do Servidor Público - art. 236 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a ser comemorado no dia 01 de novembro (ponto facultativo)

24 de dezembro, sexta-feira - véspera de natal (após às 14 horas)

31 de dezembro, sexta-feira - véspera de ano novo (após às 14 horas)

Quando é a Páscoa em 2021?

Neste ano, a Páscoa será celebrada no dia 4 de abril, um domingo.

Quando é o carnaval em 2021?

O carnaval ocorre no dia 16 de fevereiro, terça-feira.