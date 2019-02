Feira de adoção de cães ocorre no Shopping Pátio Paulista nesse fim de semana

Feira de adoção de cães ocorrerá nos dias 9 e 10 de fevereiro, no Shopping Patio Paulista. Foto: Pixabay

Com o objetivo de conscientizar a população sobre a posse e adoção responsável, a feira que ocorrerá neste fim de semana no Shopping Pátio Paulista contará com cães adultos e filhotes que foram resgatados pela ONG Adote Um Amicão. A maioria dos cachorros foi vítima de maus-tratos ou abandono.

A organização sem fins lucrativos mantém, atualmente, 56 cães no abrigo em Juquitiba, na Grande São Paulo. No local, os animais são separados por idade e temperamento.

Para a feira de adoção, os pets foram castrados, vacinados e vermifugados. Quem quiser adotar um cãozinho, deve ter mais de 18 anos, apresentar documento de identificação e comprovante de residência.

A ONG Adode Um Amicão provome ação no Shopping Pátio Paulista neste fim de semana. Foto: Divulgação/ Adote um Amicão

Ainda no evento, a ONG fará um bazar para arrecadar fundos para custear o bem-estar dos animais, com ração, medicamentos e cuidados de saúde e higienização. Pano de prato com desenhos pet, avental, chaveiro, cumbuca, coleiras e roupinhas são alguns dos produtos comercializados no bazar.

Serviço:

Feira de Adoção do Shopping Pátio Paulista

Data: Sábado e domingo, 9 e 10 de fevereiro

Horário: Das 12 às 18 horas (sábado) e das 14 às 17 horas (domingo)

Local: Shopping Pátio Paulista (Rua Treze de Maio, 1947, Bela Vista, São Paulo, Piso Maestro Cardim, em frente à Camicado)

A entrada é gratuita