Faxineira não percebe que programa está ao vivo e começa a limpar estúdio

Uma cena inusitada aconteceu durante a transmissão do programa Al Rojo Vivo, da emissora espanhola laSexta, na quinta-feira, 19: enquanto o noticiário político acontecia ao vivo, uma faxineira apareceu ao fundo e começou a limpar o estúdio por alguns segundos antes de perceber que estava no ar.

Ela tomou um susto e saiu de fininho sem tentar chamar a atenção das pessoas que participavam do programa. De acordo com a própria emissora, a mulher se chama Amelia e entrou no ar enquanto o jornalista Antonio García Ferreras discutia um dos temas do programa.

“Vamos chamar o VAR para ver se isso realmente aconteceu”, brincou Ferreras, fazendo menção ao sistema eletrônico de revisão usado pela FIFA na Copa do Mundo, quando outros participantes o avisaram da ‘invasão’ no estúdio. O apresentador disse que, como estava prestando atenção na câmera, não viu Amelia no fundo do estúdio.

Quando foi comprovado que realmente aconteceu, os jornalistas riram da situação e falaram que Amelia é uma funcionária muito querida dentro da emissora. Veja abaixo o engraçado momento.