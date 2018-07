Fãs relatam problemas para comprar ingresso para show do Rouge em São Paulo

Grupo vai fazer uma série de shows pelo Brasil para marcar retorno após dez anos. Foto: Carol Caminha/Globo/Gshow

Nesta quinta-feira, 26, os ingressos para o show Chá da Rouge em São Paulo começaram a ser vendidos. Os fãs que querem realizar o sonho de ver as meninas reunidas após dez anos, porém, estão tendo mais dificuldades do que imaginavam.

Os ingressos começaram a ser vendidos no site da Ticket360° pouco antes do meio dia e, cinco minutos depois, fãs começaram a relatar problemas de instabilidade no site e de longas filas de espera no evento do Facebook do show.

Além disso, muitas pessoas disseram que começaram a comprar os ingressos com os valores de primeiro lote, mas foram surpreendidos quando chegaram à finalização da compra e viram preços de terceiro lote.

De acordo com a página do Chá da Alice, que está organizando o evento, o primeiro lote das pistas comum e premium esgotaram em apenas 25 minutos após o início das vendas. Dez minutos depois disso, foi anunciado que o segundo lote chegou ao fim.

Fãs relatam problemas ao comprar ingressos de show do Rouge em São Paulo. Foto: Facebook/Evento Chá Rouge São Paulo

"Estou há uma hora na fila, tem mais de 4 mil pessoas na minha frente na fila de espera!", reclamou uma jovem, e muitos outros relataram ter mais de 8 mil pessoas na lista de espera. O problema é que o local do show, o Expo Barra Funda, comporta menos de 7 mil pessoas.

Além do site, os ingressos também estão sendo vendidos em pontos físicos, como a bilheteria do próprio Expo Barra Funda e diversas lojas da capital e região metropolitana.

Muitas pessoas estão pedindo para que a produção anuncie uma data extra devido ao grande interesse no show e outros fãs estão fazendo campanhas para que o Rouge se apresente em um estádio ou em um local de maior capacidade.

O E+ está tentando entrar em contato com a Ticket360°, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem.