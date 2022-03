Fãs do BTS realizam campanha de conscientização política: 'Army Help The Planet'

Fãs da banda sul-coreana BTS se uniram para criar o projeto sócio-ambiental 'Army Help The Planet', em homenagem ao grupo. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Os fãs da banda sul-coreana BTS estão engajados com mais do que apenas apoiar o fenômeno de k-pop. Neste sábado, 12, durante uma sessão de cinema que transmitia um show do grupo, integrantes do "army" - como são apelidados os fãs do BTS - distribuíram um “título army”, com o objetivo de incentivar adolescentes a tirarem o título de eleitor.

A campanha faz parte do projeto “Army Help The Planet” (Army ajuda o planeta, em português), um movimento social que nasceu a partir da união de fãs da banda. Mariana Faciroli, 30 anos, advogada e co-diretora do grupo, conta que o principal objetivo da iniciativa é promover ações sócio-ambientais em homenagem ao BTS.

Criação do movimento

O projeto teve início em 2019, quando incêndios na Amazônia movimentavam o País. “Diante daquela situação, o fandom brasileiro resolveu, de forma orgânica, levantar uma hashtag no Twitter, a "Army Help The Planet", visando chamar a atenção para a situação que estava ocorrendo aqui no Brasil”, lembra Mariana.

Segundo ela, a repercussão da ação foi muito grande e, com vontade de que o impacto não fosse passageiro, um grupo de fãs se uniu para tornar a campanha algo contínuo.

Atualmente, são 50 voluntárias, distribuídas em todas as regiões do País e que têm especialidade em diversas áreas do conhecimento, da psicologia à produção visual. Além disso, o projeto é organizado por departamento e um grupo de liderança debate as melhores formas de ação do movimento.

“Queremos utilizar das ferramentas que temos, da nossa união de forças, para fazer do nosso País, e quiçá do mundo, um lugar melhor, mais justo, mais igualitário e com um meio ambiente preservado", afirma Mariana.

Integrantes do 'Army Help The Planet' durante campanha no sábado, 12 de março. Foto: Arquivo Pessoal/Mariana Faciroli

Conscientização política

A campanha de incentivo à obtenção do título de eleitor realizada no sábado, 12, faz parte da iniciativa “Tire O Título Army”, que é realizada pelo grupo de fãs desde 2019. “Tem como principal objetivo levar informação sobre a importância do conhecimento político e da participação da população nos processos decisórios e eleitorais do País”, explica a organizadora.

Mariana diz que é importante quebrar a ideia de que "política não é para todos” ou que “não é interessante”, já que “a política influencia direta ou indiretamente tudo no nosso dia”. Com isso, as integrantes do grupo se uniram para criar a ação que, além de incentivar a obtenção do título de eleitor, também informa ao público mais jovem sobre a importância de se votar de forma consciente e de como é o funcionamento político no Brasil.

️| Como tirar o título de eleitor pela internet ⬇️ Tem 15 anos mas vai fazer 16 até o dia 2 de outubro de 2022? Você já pode emitir seu Título de eleitor! Vamos começar?#TiraOTítuloArmy pic.twitter.com/RKX7VE1DdV — #ArmyHelpThePlanet⁷ (@ARMY_HTP) March 7, 2022

Armys engajadas

“Nós acreditamos que ser army e possuir consciência política e promover causas sociais e ambientais sejam coisas intimamente relacionadas. São características que tornam o BTS um grupo tão especial”, comenta Mariana.

Para ela, uma das missões da banda de k-pop é ser uma voz da juventude e lutar contra preconceitos. “Como um espelho dos meninos, também é importante para nós usarmos nossa voz e nossa capacidade como uma retribuição a todas as coisas boas que o grupo tem feito por nós fãs”, diz.

Fãs distribuiram panfletos durante a transmissão de um show do BTS nos cinema neste sábado, 12 de março. Foto: Arquivo Pessoal/Mariana Faciroli

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais