Fãs de 'O Hobbit' encenam batalha da história de Tolkien em floresta tcheca

Fãs de O Hobbit, do escritor britânico J.R.R. Tolkien, encenaram uma grande batalha em uma floresta tcheca ao longo do último fim de semana. Vestidos de elfos, orcs, goblins e anões, eles empunharam lanças, espadas e flechas.

Mais de mil pessoas participaram da Batalha dos Cinco Exércitos, segundo os organizadores do evento anual, realizado em uma floresta próxima à cidade tcheca de Doksy, 80 quilômetros ao norte de Praga. Para evitar ferimentos, todos lutaram com armas de madeira e todo objeto pontiagudo foi envolvido em plástico.

O encontro é baseado no último filme da trilogia do Hobbit, lançado em dezembro de 2014, que arrecadou USS$ 177,6 milhões no primeiro fim de semana de estreia em 37 países.

Mas a inspiração nas histórias bem conhecidas da Terra Média param aí. Os resultados das batalhas no evento não são predeterminados e em várias ocasiões o mal realmente venceu.

"Viemos para aproveitar uma grande batalha, grande atmosfera, participar em alguma briga e encontrar pessoas que só vemos uma vez por ano", disse Lucie Zavadilova, que participa do evento pela sexta vez.

