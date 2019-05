Fãs da Marvel transformam cúpula do MIT em escudo do Capitão América

Cúpula do MIT com uma versão gigante, em tecido, do escudo do Capitão América. Foto: Raymond Huffman via AP

O Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) tem alguns fãs da Marvel muito dedicados. No último fim de semana, estudantes da instituição cobriram a cúpula do prédio com uma versão gigante de tecido do escudo do Capitão América.

Os esforços deles foram notados por Chris Evans, ator que interpreta o super-herói e está nas telas mais recentemente em Vingadores: Ultimato.

"Muito legal", escreveu Evans no Twitter ao compartilhar uma notícia sobre o caso.

O escudo de pano foi colocado no sábado à noite e retirado na segunda-feira de manhã. O estudantes do MIT têm o costume de fazer esse tipo de brincadeira, que chamam de 'hacks', na cúpula do prédio. Em 1999, a estrutura foi estilizada para parecer com o R2D2, robô de Star Wars.

Raymond Huffman, de 20 anos, disse que não participou da iniciativa deste ano, mas publicou no YouTube uma filmagem aérea que ele fez do domo. Segundo ele, um amigo envolvido na operação disse que o grupo levou cerca de seis meses planejando a ação.

A tradição da brincadeira não é um evento anual no MIT e tende a acontecer espontaneamente, a partir de grupos de estudantes que, na maior parte das vezes, querem permanecer anônimos, acrescentou Huffman.