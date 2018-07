Fãs comparam suas fotos no colegial com os atores de '13 Reasons Why’

Internautas estão comparando fotos da sua própria adolescência com os atores de '13 Reasons Why', como Ross Butler Foto: Cena do seriado '13 Reasons Why' / Netflix

Um novo meme tomou conta das redes sociais nos últimos dias. Usuários do Twitter estão comparando as fotos dos atores de 13 Reasons Why (Os 13 Porquês, em português) com as fotos deles mesmos no ensino médio para mostrar a idealização que acontece nas produções de Hollywood.

A comparação foi feita principalmente com o ator Ross Butler, que tem 26 anos e interpreta Zach Dempsey no seriado, um personagem que está no segundo ano do ensino médio norte-americano (equivalente à idade dos alunos do primeiro ano aqui no Brasil).

Veja abaixo alguma das comparações que os internautas fizeram:

sophomores in 13 reasons why vs sophomores in real life pic.twitter.com/dcV0Zq2MJZ — 13 Reasons Why (@13ReasonsPostss) 20 de abril de 2017

Sophomores in 13 Reasons Why vs Me as a Sophomore pic.twitter.com/ruvLxih5le — Joe Vrenick (@JoeVrenick) 20 de abril de 2017

Sophomores in 13 reasons why vs me as a sophomore pic.twitter.com/KgLzIb3vc9 — Daulton (@daulton27) 19 de abril de 2017

Sophomores in 13 Reasons Why vs. Sophomores in real life pic.twitter.com/FiW0xhkzgC — nick barrera (@NickHbarrera) 18 de abril de 2017

Sophomores in 13 reasons why vs me as a sophomore in high school pic.twitter.com/O4EiUKCyb1 — Wesley Smith (@wesy_wes) 18 de abril de 2017