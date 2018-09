Família usa jacaré em chá para revelar sexo de bebê

O criador de jacarés Mike Kliebert usou um dos répteis da fazenda para ajudar a revelar o sexo do seu bebê para a família Foto: Pixabay/Felix_Broennimann

O norte-americano Mike Kliebert encontrou uma forma inusitada de revelar o sexo do seu bebê durante um chá que aconteceu em uma cidade próxima a New Orleans, no sul dos Estados Unidos. Sua família é dona, há décadas, de uma fazenda que cria jacarés e ele resolveu usar um dos animais mais velhos de lá, Sally, que tem 61 anos, para ajudá-lo.

Conversando com a emissora KDSU, Mike disse que a jacaré foi um dos primeiros repteis que seu avô criou quando fundou a fazenda e usá-la na revelação foi natural, já que a consideram como membro da família. No vídeo que conta com mais de cinco milhões de visualizações, Sally morde uma melancia e dentro dela havia gelatina azul, indicando que o bebê é um menino.

Para a emissora, Mike revelou que seu filho se chamará River Joseph Daniel Kliebert e deve nascer no final de julho. Veja abaixo o vídeo.