Família sabia que 'bebê brava' viraria meme, segundo fotógrafo do parto

A pequena Isabela está fazendo sucesso na internet após ser fotografada com uma cara de brava Foto: Rodrigo Kunstmann

Uma publicação no Facebook que mostra as fotos do nascimento da pequena Isabela está fazendo sucesso na internet, mas não pela fofura do momento. Em um clique específico a bebê parece estar fazendo uma cara de brava logo depois de nascer, o que rendeu vários comentários e memes.

"Hoje é meu parto e nem tenho roupa para esse evento”. Esta foi a legenda que o fotógrafo Rodrigo Kunstmann usou para a foto, tirada em 13 de fevereiro no Rio de Janeiro, fazendo uma brincadeira com o mal-humor da bebê. Kunstmann acompanhou todo o processo envolvendo o nascimento da criança.

“Do momento em que a médica fez o parto e levou para o colo da mãe, eu fiz mais ou menos dez fotos”, comenta Rodrigo. “Na hora do parto eu nem consegui reparar a expressão dela porque realmente foi muito rápido, só quando eu sai da sala de cirurgia que eu pude mostrar as fotos para os parentes e aí todo mundo começou a rir e a maioria comentou que seria um grande meme”, explica o fotógrafo.

Em outras fotos é possível ver algumas reações mais esperadas de recém-nascidos, como a cara de choro da pequena. O fotógrafo, que registra nascimentos há quatro anos, também mostrou a bebê junto com os pais, já no quarto de hospital, e visitou a família, posteriormente, em casa.

A foto rendeu diversas piadas nas redes sociais, imaginando o que a bebê estaria dizendo com a cara de brava. “Não, me coloca de volta”, brincou um usuário. “Quando tu nasce e percebe que está no Brasil”, comentou outro.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais