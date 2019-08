Família real britânica combina passeios pelo Whatsapp

A família real britânica. Foto: Paul Hackett/Reuters

Nós, reles mortais, usamos com frequência o Whatsapp para combinar encontros com amigos e familiares. Não é raro também recebermos todo o tipo de conteúdo no aplicativo de conversas pelo celular: de piadinhas a um simples bom dia.

Agora, é difícil imaginar a família real britânica trocando esse tipo de mensagem via Whatsapp, não é? Mas, de acordo com Mike Tindall, marido de Zara Tindall, neta da rainha Elizabeth, os integrantes da realeza combinam passeios em conjunto através do app.

“É o que fazemos para tentar organizar passeios e encontros. Quando queremos nos encontrar em um mesmo evento isso é normal”, declarou Tindall em entrevista ao The Daily Mirror.

O grupo da família no Whatsapp existe desde 2018 e a lista de integrantes foi escolhida por Zara.

Mike também falou um pouco sobre o conteúdo das conversas. “Perguntamos se a pessoa irá, se vai levar os filhos. Muitas pessoas têm grupos familiares do Whatsapp. Não acho que seja uma grande novidade. Eu não diria que somos inovadores, mas é mais fácil por algum motivo fazer no Whatsapp”, considerou.

A família real britânica tem perfis em todas as redes sociais mais utilizadas no mundo: Facebook, Twitter e Instagram.