Família passa ano-novo em ônibus para acompanhar pai cobrador

Família passa virada do ano em ônibus Foto: Facebook / Cristiane do Cesar / Facebook.com/profile.php?id=100003511435978

Qual foi o local mais inusitado em que você já passou uma virada de ano? Uma família resolveu presentear o pai, que estava trabalhando no dia festivo, de uma forma única.

Faltando cerca de uma hora para a virada do ano, Cristiane, moradora de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, publicou uma foto em seu Facebook ao lado de seus filhos, na rua: "Fomos ali fazer uma surpresinha". A surpresa? Passar o ano-novo junto de seu marido, que trabalha como cobrador de ônibus na cidade.

"E assim entramos em 2018. Primeiro uma oração e depois uma jantinha gostosa no ônibus. Já que o marido estava de serviço, fomos romper o ano no ônibus com ele. Família base de tudo", escreveu, mostrando as fotos do inusitado momento em família.

A foto viralizou e muitas pessoas elogiaram a atitude e a união da família.

Na terça-feira, 2, Cristiane brincou com a repercussão de sua publicação: "Gente, não imaginava que uma simples postagem fosse causar essa proporção toda. Comecei 2018 com 20 minutinhos de fama [risos]".

Em vídeo postado nesta quinta-feira, 4, Cristiane falou mais sobre a situação: "Minha ficha ainda não caiu sobre essa repercussão toda. Quem me conhece, sabe que eu gosto de 'causar' no Facebook, mas de uma forma normal, comum, que eu sou, que minha família é. Não esperava essa repercussão toda, mas agradeço muito. Primeiramente a meu Deus, que ensina o que é amor, o que é família, a base de tudo. Para mim, o que tem sido mais importante nessa postagem é que está alcançando famílias."

"Peço a vocês que orem muito pela minha família. Como toda família, tem seus erros, dificuldades, acertos... Podem ter certeza que estaremos orando por vocês", concluiu.

