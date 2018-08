Família lança aplicativo para ajudar crianças com autismo a se comunicarem

O app Matraquinha promete ajudar crianças com autismo a se expressarem melhor. Foto: Pixabay / SchoolPRPro

Um novo aplicativo promete auxiliar crianças com autismo a se expressarem melhor. O Matraquinha foi lançado pelos empresários Wagner e Adriano Yamuto em julho deste ano e já conta com mais de 6,6 mil downloads.

O app foi criado a partir das experiências que Wagner divide com sua esposa, Grazyelle, já que os dois são pais de Gabriel, um garoto de nove anos diagnosticado com esse transtorno de desenvolvimento quando ainda era um bebê.

O sistema, que também pode ser usado por crianças com outros transtornos que prejudiquem a fala, é bem simples: a comunicação é feita por meio de cartões que utilizam o sistema PECS (Picture Exchange Communication System, ou Sistema de Comunicação por Troca de Figuras). Quando clicamos nessas imagens, uma voz reproduz o que a criança deseja transmitir.

De acordo com Wagner Yamuto, o app facilita principalmente o transporte dessas figuras. "Nós costumávamos levar um fichário enorme para o Gabriel se comunicar e, quando perdíamos uma imagem ou ele não achava o que queria dizer, ficava extremamente frustrado", lembra. "Esse novo formato é ótimo por ser compacto e prático, já que estamos sempre com o celular perto", diz.

O empresário, que não tinha nenhuma experiência com aplicativos antes de criar o Matraquinha e contou com a colaboração fundamental da esposa no desenvolvimento do projeto, explica que, no começo, a criança vai clicar em todos os cartões para entender o significado de cada um deles. "Isso é esperado. Depois, a comunicação real começará", afirma. "Esperamos que os pais se emocionem e se divirtam com cada matraquinha que surgir em suas casas", brinca o empresário.

O aplicativo pode ser baixado no site Matraquinha, na Play Store (Android) ou na App Store (IOS - iPhone / iPad).