Família faz recepção à distância para bebê recém-nascida; assista

Familiares de Catarina, que nasceu no dia 17 de abril, fizeram uma homenagem para a bebê

A família da recém-nascida Catarina encontrou uma forma criativa para dar as boas-vindas à bebê sem entrar em contato direto com ela. No dia 19 de abril, logo após a bebê e os pais retornaram do hospital, os familiares se reuniram na rua em frente ao prédio da recém-nascida, em Belo Horizonte, Minas Gerais, com uma faixa.

“Bem-vinda Catarina, você é sinal de amor, alegria e esperança para todos nós”, diz a faixa, que foi encomendada pela mãe de Evelinne Lopes. Evelinne, de 34 anos, é mãe de primeira viagem, e deu à luz a Catarina no dia 17 de abril. Em entrevista ao E+ ela destacou que estava triste por não poder ver os familiares após o nascimento da filha.

“Por segurança deles [familiares] também não poderíamos receber visitas. Como ficamos no hospital achamos melhor não recebê-los”, comentou Evelinne. A homenagem ocorreu logo após a chegada da família do hospital, em um momento no qual Evelinne estava se sentido triste por não poder rever os familiares.

“Fiquei muito surpresa, meio sem reação, meio sem entender”, destacou ela. Evelinne também comentou que os avós conheceram a neta pela janela do carro, também para evitar contato, e que ela e o marido têm tentado se adaptar à experiência de serem pais pela primeira vez, sem o apoio constante de familiares, em meio à pandemia do novo coronavírus. “É muito difícil, muito triste. Mas acho que estamos nos virando bem”, conclui ela.

