Falha em máquina de ondas deixa 44 feridos após 'tsunami' em piscina

Piscina (imagem ilustrativa). Foto: Pixabay / @CharlesRondeau

Uma máquina geradora de ondas em um parque aquático no norte da China saiu do controle no último domingo, 28, iniciando um 'tsunami' que deixou ao menos 44 pessoas feridas, de acordo com a agência AP.

Os policiais que estiveram no Parque Aquático Shuiuyun disseram que houve um mal funcionamento na máquina de ondas, e que o trabalhador que a estava operando não estava intoxicado ou embriagado, conforme parte da mídia havia reportado originalmente.

O vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento que a máquina gerou uma onda enorme, tornando uma tarde relaxante na piscina em um pesadelo com adultos gritando e crianças chorando.

Alguns dos banhistas foram arremessados para fora da piscina, em direção ao pavimento. Uma mulher foi vista no chão após o ocorrido, com seus joelhos ensanguentados.

O parque aquático está fechado e sob investigação, informou a AP.