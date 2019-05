Facebook terá mais perfis de mortos do que vivos em 50 anos

Antes do mural do Facebook, para enviar uma mensagem a alguém era possível escrever no 'scrapbook' da pessoa. Após receber um selinho do cantor Bono em show do U2 realizado no estádio do Morumbi, em 2006, a página de scraps da brasileira Katilce Miranda viralizou e tornou-se uma das mais comentadas em perfis na história do Orkut. Na foto, Marcos Jokiaho, criador da extinta comunidade 'Odeio SPAM nos meus SCRAPS!!'.









Foto: Neco Varella / Estadão