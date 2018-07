Facebook se desculpa por apagar foto de homem vítima de queimaduras

. Foto: Reprodução/ Facebook

O Facebook se desculpou por ter tirado a foto de um sobrevivente de queimaduras mais de uma vez. Repetidamente, a rede social censurou a foto do ex-bombeiro sueco, Lasse Gustavson, que ficou com cicatrizes graves depois de se queimar quando tentava apagar um incêndio aos 20 anos.

Bjorn Lindeblad, amigo do ex-bombeiro, postou uma foto dele atualmente, com 60 anos, para lhe desejar feliz aniversário. Lindeblad ficou surpreso ao notar que o Facebook tinha apagado a foto. Sem entender, ele repostou e, um segundo depois, a rede social apagou a imagem novamente.

Como protesto, Bjorn fez um post em que pedia para que as pessoas compartilhassem a foto de seu amigo. A ideia deu certo: foram 31 mil compartilhamentos e o Facebook entrou em contato para se desculpar.

Um representante do Facebook disse ao The Huffington Post UK que a remoção do post foi um erro. Em entrevista ao The Telegraph, Gustavson disse que não deixou a 'censura' estragar o seu aniversário.