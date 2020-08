Facebook e Safernet promovem ações de educação digital para escolas públicas brasileiras

Facebook, em parceria com a Safernet, promove ações de educação digital voltadas a escolas públicas de todo o País Foto: Dado Ruvic/REUTERS

O Facebook, em parceria com a Safernet, vem promovendo ações de educação digital voltadas a escolas públicas de todo o país. O programa Cidadão Digital vai alcançar até 30 mil alunos, entre 13 e 17 anos de idade, em 14 estados do Brasil, que participarão de atividades educativas para fortalecer habilidades em áreas como segurança online, alfabetização digital e combate à desinformação.

Na frente de educação midiática, o conteúdo foi desenvolvido em parceria com a organização 'Énóis Jornalismo'. Entre os temas que serão tratados nas atividades estão privacidade e reputação, comportamentos positivos nas redes, autocuidado online e verificação de notícias.

As atividades abordarão questões da rotina virtual e explicarão, por exemplo, como verificar e compartilhar informações online de forma responsável, como promover o respeito e a empatia na internet, como prevenir o bullying, além da importância de gerenciar sua presença online com ferramentas de privacidade e segurança.

“Acreditamos que a educação digital, com foco em bem-estar, segurança e verificação de informações na internet, é essencial para que as pessoas estejam melhor preparadas para exercer sua cidadania digital. Em tempos como o atual, em que a tecnologia desempenha um papel fundamental para conectar as pessoas e permitir que jovens possam continuar estudando, é ainda mais importante que se tenha o conhecimento e as habilidades necessárias para fazer um uso positivo e seguro da internet”, explica a gerente de bem-estar do Facebook na América Latina, Daniele Kleiner.

“Ao contar com a motivação e criatividade dos jovens, apostamos na comunicação entre pares como uma poderosa estratégia de sensibilização e conscientização. Muitos recursos que serão usados com os adolescentes foram concebidos com a participação direta de alunos de escolas públicas, usando recursos digitais que já fazem parte do cotidiano das novas gerações, inclusive para conectar com o contexto de ensino remoto. Estimular comportamentos positivos nos parece um caminho inspirador para prevenir situações de violência”, diz Rodrigo Nejm, diretor de educação da Safernet Brasil.

O programa selecionou embaixadores que levarão as atividades educativas aos alunos do ensino público ao redor do Brasil. Dos 292 inscritos, 100 jovens entre 19 e 25 anos foram selecionados para participar de um processo seletivo nacional. Ao longo do processo, foram avaliadas suas habilidades de engajamento, mobilização e compreensão de conteúdo em seis webinars de formação e sete desafios.

Ao final, 14 jovens foram selecionados como embaixadores para o programa Cidadão Digital, e agora, após passarem por uma capacitação e experimentarem a criação de conteúdos online, iniciarão as atividades de educação digital com mentoria e supervisão da equipe da Safernet.

As atividades com os alunos acontecerão até novembro em variados formatos online e contarão com o apoio das escolas que receberão o programa. Além dos embaixadores, educadores também podem participar do projeto inscrevendo suas escolas para receberem as ações ou participando de um treinamento sobre segurança na internet especialmente criado para formação de professores.

Com o fechamento do programa, os três melhores projetos sobre cidadania digital implementados nas escolas locais serão reconhecidos pela dedicação.