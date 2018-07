Facebook anuncia série de vídeos da página Humans of New York

Brandon Stanton, criador do projeto Humans of New York, anunciou uma série de 12 episódios que irão ao ar ainda nesta semana. Foto: Alex Welsh / The New York Times

A popular página Humans of New York, que conta histórias de pessoas comuns, anunciou na última quinta-feira, 24, que produziu 12 episódios de uma série que vai ao ar ainda nesta semana no Facebook Watch, a nova plataforma de vídeos da rede social.

“Logo no início [do projeto] eu já sabia que vídeo traria um significado mais profundo para o Humans of New York”, escreveu Brandon Stanton, o criador do projeto, em post no Facebook explicando o motivo da série.

“Pelos últimos quatro anos eu filmei mais de 1.200 entrevistas nas ruas de Nova York (com a ajuda do talentoso cinematógrafo Michael Crommett) e, em vez de postar um por dia, resolvi juntá-los para montar algo especial. Meu objetivo não era fazer uma série sobre Humans of New York e sim ser a série Humans of New York”, continuou. Portanto, podemos esperar ver as histórias dos personagens retratados na página.

“Acho que cheguei bem perto disso e acredito/espero que vocês vão amar o resultado final”, completou. Humans of New York começou como um ensaio fotográfico em 2010 e evoluiu para uma das páginas mais curtidas do Facebook, com o projeto sendo estendido para outras cidades do planeta, incluindo São Paulo.

Veja abaixo o trailer da série: