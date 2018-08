Fábrica no Reino Unido faz canecas comemorativas do casamento real

Uma funcionária pinta uma das canecas comemorativas do casamento do príncipe Harry com Meghan Markle Foto: Carl Recine/Reuters

O Reino Unido vê o casamento entre o príncipe Harry e Meghan Markle se aproximando e uma fábrica de Stoke-on-Trent, cidade famosa por suas cerâmicas, está produzindo canecas comemorativas.

Cerca de 60 funcionários da olaria Emma Bridgewater usam técnicas tradicionais para decorar à mão as peças de argila. As peças trazem a data da união real e classificam o neto da rainha Elizabeth e a atriz norte-americana como "transformadores, espíritos livres, grandes corações e um belo casal".

Entre os trabalhos prestigiosos da fábrica, fundada em 1985, estão canecas para celebrar o jubileu da rainha Elizabeth e ainda para o casamento do irmão de Harry, o príncipe William, com Kate Middleton.

As peças comemorativas estarão disponíveis para compra a partir do dia 30 de abril, 19 dias antes do casamento real que ocorrerá na capela do castelo de Windsor, em Londres.