Fábrica na China produz Budweiser falsificada

Bebidas falsas são produzidas em Guangzhou, ao sul da China Foto: Pixabay

Atualizado em 01/06/17, às 14h05

Uma fábrica na China tem enganado muitos consumidores de cerveja. O local, em Guangzhou, ao sul do país, produz Budweisers falsas e, depois, revende a bebida para bares e baladas.

Em vídeos é possível ver funcionários pegando latas da marca e enchendo com cerveja que está em um balde, sem nenhum tipo de proteção ou medidas higiênicas. Veja:

Em seguida, os recipientes são lacrados por uma máquina. De acordo com veículos locais, a fábrica chegava a produzir 600 mil caixas de cerveja falsa por mês. No entanto, não se sabe há quanto tempo o local está em operação. A marca afirma já estar trabalhando com autoridades para verificar quais medidas podem ser tomadas.

A polícia invadiu o local e investigações já estão em andamento.

A Ambev, que produz a cerveja, enviou um comunicado ao E+ sobre o assunto. Confira abaixo, na íntegra:

Em todo o mundo, a cerveja Budweiser é produzida e embalada com grande cuidado e paixão e com os mais altos padrões de qualidade.

O vídeo que circula em algumas redes sociais é de um pequeno falsificador na China. Já estamos trabalhando com as autoridades locais para que medidas legais sejam tomadas imediatamente.

A Budweiser tem muito cuidado com todos os detalhes de seus produtos e embalagens. As falsificações baratas têm sinais claros e reveladores de que são falsas, como selos imperfeitos, nome do produto e texto com erros e embalagens e gráficos de baixa qualidade.