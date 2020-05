Faber-Castell oferece conteúdo EAD gratuito para ajudar professores nas aulas durante quarentena

Plataforma Co-Laborando existe desde 2017 e foi aprimorada com conteúdos especiais para lidar com o ensino à distância na quarentena. Foto: Divulgação

A Faber-Castell possui um site colaborativo de conteúdos escolares desde 2017 e otimizou a plataforma durante a pandemia do coronavírus para oferecer roteiros de ensino não presenciais, a fim de ajudar escolas que não têm planos de educação à distância (EAD) estruturados.

A iniciativa, feita em parceria com os colégios Albert Sabin e Vital Brazil, permite que qualquer escola pública ou privada utilize os conteúdos. Basta um cadastro gratuito para ter acesso ilimitado a aulas da educação infantil, ensino fundamental I e II e ensino médio.

"Vimos nessa iniciativa mais uma oportunidade de ajudar as pessoas a atravessarem este período difícil com um esforço solidário. Adoramos a ideia e decidimos apoiá-la e ampliá-la", afirma Marcelo Tabacchi, presidente da Faber-Castell no Brasil.

"Fizemos um grande esforço para nos adaptarmos ao momento diferente que estamos vivendo produzindo essas aulas. Foi então que pensamos que ele poderia ser útil para outras escolas também", diz Cristina Godoi, mantenedora dos colégios.

O conteúdo da plataforma reúne aulas, vídeos, textos de apoio e outras atividades escolares enviadas pelos professores cadastrados. No site (acesse aqui), os materiais novos para o período da quarentena estão marcados com o título Aula Solidária.