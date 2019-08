Fã de Sandy e Junior é pedida em casamento durante show da dupla

Namorada pediu parceira em casamento durante o show de Sandy e Junior. Foto: Twitter / @euanadias

Sandy e Junior subiram ao palco do estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, no último sábado, 17, e emocionaram os fãs nostálgicos com a dupla. Mas um casal teve um momento para lá de especial durante o show.

Enquanto os músicos cantavam Inesquecível, Ana Carolline, de 22 anos, foi surpreendida pela namorada, Caroline Lima, de 26, com um pedido de casamento.

No refrão "Não, não me deixe mais / Nunca me deixe", a companheira de Ana tirou do bolso um par de alianças e empolgou ainda mais o público, que começou a aplaudir as duas. Ana disse sim, começou a chorar e abraçou Caroline para celebrar a relação.

Ana Scherbatsky é amiga do casal e compartilhou o momento no Twitter. Assista:

E MINHA AMIGA QUE FOI PEDIDA EM CASAMENTO ONTEM NO SHOW DE S&J NO MEIO DA MÚSICA “INESQUECÍVEL”... essas duas: tudo pra mim ️ pic.twitter.com/JOCS84UOpt — Ana Scherbatsky (@euanadias) August 18, 2019

