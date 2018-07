Fã de Karol Conka e Amy Winehouse customiza rosto, cabelo e roupa de bonecas

A cantora Karol Conka foi presenteada com uma boneca da empresa The Royal Dolls. Ela compartilhou o agrado em seu Instagram. Foto: instagram.com/karolconka

As paixões pela arte audiovisual e fotografia foram o pontapé inicial para a empreitada de Rafel Silva, jornalista que há três anos começou a customizar bonecas de personalidades como Karol Conka, Katy Perry e Amy Winehouse - de quem ele é muito fã.

Leia também: Artista russa desenha rostos de personalidades da cultura pop

A empresa The Royal Dolls faz bonecas com cabelos, roupas, maquiagens, expressões e até acessórios, tudo customizado e planejado por Silva. Tudo é previamente conversado com o cliente, assim que ele envia fotos e videos da pessoa ou personalidade que será representado. "O cliente manda suas imagens prediletas e eu crio em cima do material. O produto é muito sensitivo e sensorial", define Silva.

No início da empresa a maior parte do púbico era formada por colecionadores e adultos que gostam de bonecas porém não tiveram a possibilidade de tê-las na infância. Agora que o produto está mais conhecido, alguns pais de famílias pedem bonecas customizadas a partir das imagens de seus filhos.

Diversidade. Silva gosta de ressaltar que suas criações em bonecas de pele negra tem repercursão muito maior do que a observada nas principais lojas de brinquedo do País. Nessa linha, a youtuber Maíra Medeiros, que foi representada em uma boneca da Royal Dolls, abordou o tema de representatividade e autoestima em seu canal no Youtube.

Ela questiona porque há menos bonecas e bonecos de pele negra no mercado se, no Brasil, 54% das população é negra. "Bonecas podem representar muito mais do que um brinquedo". "Nunca na minha vida imaginaria que estaria representada por uma boneca, porque esse atributo sempre foi dado a meninas muito diferentes de mim", disse Maira ao se lembrar que boneca é praticamente um adjetivo dado a pessoas muito bonitas - "ela é tão bonita que parece uma boneca", exemplifica a youtuber.

Limites. Dias desses a Royal Dolls recebeu um pedido inusitado: uma boneca que representasse uma mulher de capa da Playboy. Silva comenta que não tocou a encomenda porque fugia do propósito da empresa. "Nosso produto tem identidade muito jovem e as bonecas são muito fotogênicas. Nesse contexto, customizar uma capa da Playboy não faz parte do nosso segmento".

Cada boneca custa, em média, R$ 485, mais o frete. O tempo de customização é de 8 dias úteis e o tempo de entrega varia de acordo com a distância. As roupas são feitas por um estilista que trabalha diretamente com Silva.