Exposição sobre literatura dentro das prisões revela trabalhos desenvolvidos por detentos

A biblioteca pública Parque Villa-Lobos, na zona oeste de São Paulo, recebe exposição de detentos. Foto: VALERIA GONCALEZ/ESTADAO

Os visitantes do Parque Villa-Lobos poderão conferir de perto, até o dia 20 de outubro, a exposição ‘Libertas: leitura e literatura nas prisões’, na biblioteca pública instalada dentro do local.

A mostra, aberta de terça a domingo, das 9h30 às 18h30, conta com trabalhos desenvolvidos por pessoas presas atualmente e também egressos do sistema prisional.

Ao todo, serão três ambientes para visitação: 'Cárcere e a Literatura', 'Literatura no Cárcere' e, por fim, as 'Políticas de Livro, Literatura e o Sistema Prisional'. Serão expostas obras literárias e resenhas feitas pelos detentos.

Durante a visitação, o público contará com o auxílio de monitores que são estudantes e pesquisadores universitários, além de pessoas presas no regime semiaberto e ex-detentos. A iniciativa é do Fórum Cultura, Trabalho e Cidadania e Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” (Funap), vinculada à Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), por meio da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania.

Nos dias 28 de setembro e 6 de outubro, serão disponibilizadas visitas guiadas e rodas de conversa, às 14h, quando serão abordados aspectos sobre mediação de leitura voltada a grupos vulneráveis, diversidade na literatura e remição de pena pela leitura. Crianças a adultos poderão participar.

Serviço:

Exposição ‘Libertas: leitura e literatura nas prisões’

Quando: Até o dia 20 de outubro, de terça a domingo, das 9h30 às 18h30.

Onde: Biblioteca Parque Villa-Lobos

Endereço: Avenida Queiroz Filho, 1205, Alto de Pinheiros (mezanino)