Exposição sobre 'Harry Potter' ganha visitação online no Google

Exposição 'Harry Potter: A History of Magic', na British Library em Londres. Foto: Mary Turner / Reuters

Se você é fã do universo mágico de Harry Potter, é bom separar algum tempo para mergulhar a fundo na novidade que o Google Arts & Culture está lançando junto à The British Library e ao Pottermore, digitalizando a coleção The History of Magic (Harry Potter: Uma História Mágica) e disponibilizando o conteúdo online.

Entre os itens disponíveis para consulta do público no site estão manuscritos e desenhos originais feitos pela própria J. K. Rowling, autora dos livros. É possível também passar por uma experiência de realidade aumentada, aprender lições de 'magia', histórias sobre astronomia e as criaturas mágicas do mundo bruxo.

A novidade está acessível em português brasileiro, além de cinco outras línguas. Leia mais aqui (em inglês).

A exposição física de Harry Potter: A History of Magic na Inglaterra está em cartaz desde 20 de outubro de 2017, mas sairá na próxima quarta-feira, 28 de fevereiro. Mais uma vantagem de se ter acesso ao conteúdo online! Para conferir o material disponibilizado, clique aqui.

Veja também: Conheça museus que usam inovações tecnológicas para seguir atraindo público