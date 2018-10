Exposição gratuita celebra 30 anos de ‘Appetite for Destruction’, do Guns N’Roses

A banda Guns N'Roses. Foto: Divulgação

Há 30 anos, a banda Guns N’ Roses lançava um dos álbuns de maior sucesso dos anos 1990: Appetite for Destruction. O disco, que vendeu mais de 30 milhões de cópias pelo mundo, será homenageado com uma exposição no rooftop do Shopping Eldorado a partir desta quinta-feira, 25.

A mostra, organizada pela Universal Music Brasil e com entrada franca, apresenta mais de duzentas peças, entre instrumentos, fotos, vídeos, álbuns, cartazes e objetos pessoais dos músicos da banda. O objetivo é contar um pouco sobre a origem do grupo, em Los Angeles, passando pelas grandes turnês internacionais.

A Uber Box, caixa que traz itens exclusivos para colecionadores, também estará na exposição. São objetos como litografias, anéis e distintivos de lapela de metal com rostos dos integrantes do Guns N’Roses esculpidos à mão, a réplica do primeiro banner de palco de 1985 e 1986, réplicas de flyers e canhotos de ingressos de shows clássicos, além de palhetas de guitarra com autógrafos estampados no verso.

Os fãs e visitantes também podem ver fotos raras, bandanas, blusas, jaquetas, chapéus e instrumentos dos integrantes da banda. Guns N’ Roses surgiu em 1985 com Axl Rose no vocal, os guitarristas Slash e Izzy Stradlin, o baixista Duff McKagan e o baterista Steven Adler. Em setembro de 2017, a banda esteve no Brasil para um show memorável.

Assista ao vídeo:

Serviço

Guns N´Roses Experience

Data: De 25 de outubro a 25 de novembro de 2018

Local: Shopping Eldorado (Rooftop)

Endereço: Av. Rebouças, 3970 - Pinheiros, São Paulo - SP

Horários de funcionamento da exposição:

Quinta a Sábado - 14h às 21h

Domingo e feriados - 13h às 21h

Entrada: Gratuita