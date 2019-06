Exposição apresenta rappers brasileiros como heróis de HQs

Emicida, Karol Conka e Mano Brown. Foto: Alex Silva/Estadão | Christina Rufatto/Estadão | Iara Morselli/Estadão

O rap nacional se misturou com os heróis clássicos das histórias em quadrinhos. A dupla de artistas Load e Loud criaram o projeto Rap em Quadrinhos, no qual retratam rappers brasileiros como personagens das sagas. O E+ já falou mais sobre o projeto. Leia aqui.

Leia também: Projeto transforma cantores do rap nacional em personagens de HQ

Mais de 20 artistas foram homenageados nas ilustrações, como Emicida, Mano Brown, Sabotage, D2 e Karol Conka.

Nos dias 27, 28, 29 e 30 de junho - quinta e sexta, das 13h às 21h30; sábado e domingo, das 10h às 18h30 -, o projeto será exposto no Sesc Campo Limpo, zona sul de São Paulo. A programação é livre, gratuita e não há necessidade de retirada de ingresso.

A maioria dos homenageados são negros, e as ilustrações se relacionam com capas históricas de HQs. Para retratar os artistas, Load e Loud buscaram pontos em comum entre os músicos e os personagens.

Assim, Drik Barbosa está como Riri Williams (Coração de Ferro), Emicida estará como Homem-Aranha, Mano Brown como Pantera Negra e Negra Li será Tempestade, dentre outros.

No dia 29, das 15h30 às 16h, os idealizadores do projeto farão uma sessão de autógrafos em prints com os super-heróis retratados na exposição. Neste acaso, é preciso retirar ingressos no local, cuja entrega começa com 30 minutos de antecedência.

O Sesc Campo Limpo está localizado na Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 120. Mais informações podem ser adquiridas pelo telefone 5510-2700 ou pelo site do Sesc.