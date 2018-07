Exército deixa usuário sem graça no Twitter

Foto: Reprodução/Twitter @exercitooficial

Empresas e até órgãos públicos usam o Twitter como forma de interação com a população, e o Exército Brasileiro não é diferente. A instituição costuma responder a dúvidas de usuários sobre alistamento, certificado de reservista e outros assuntos.

No entanto, ultimamente eles estão de olho até mesmo em tuítes que citam o Exército sem marcar a página da instituição. Um garoto ficou na maior saia-justa por causa disso na sexta-feira, 3.

"Amanhã vou ver se aquele site de m* do Exército tá funcionando, quero me alistar logo", escreveu o menino. A postagem dele já não está mais disponível na rede, apenas em prints que outros usuários tiraram, mas a resposta do Exército continua lá:

Então @MarcosMuller__ o site do alistamento está funcionando e apesar do xingamento estamos aguardando sua inscrição. — Exército Brasileiro (@exercitooficial) 3 de fevereiro de 2017

Parece que o garoto se arrependeu do comentário e apagou o post. Outros usuários entraram na brincadeira e estão prevendo que o menino já é escolha certa para integrar a equipe do Exército.