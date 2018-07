Ex-paciente com síndrome de Down vira funcionário de hospital nos EUA

'Estou amando!', disse Nathan Simons sobre o novo emprego. Foto: facebook.com/nathan.simons.77

O Hospital Infantil de Boston, nos Estados Unidos, ganhou um novo funcionário. Nos 50 anos em que o hospital existe, é a primeira vez que contrata um funcionário com síndrome de Down em tempo integral.

Nathan Simons tem 28 anos e era paciente do hospital, e, há alguns meses, foi contratado para um cargo de meio período. De acordo com a NBC, rapidamente, seus superiores notaram como ele era bom em cumprir as atividades que lhe eram delegadas e como aprendia rápido. A decisão foi fácil: ele merecia um trabalho em tempo integral.

A novidade foi contada primeiro aos pais de Simons. "É incrível. Meus pais ficaram tipo 'eba, Nathan, você finalmente tem um trabalho em tempo integral. Graças a Deus!'", relembrou o funcionário à CBS.

Simons relatou estar muito feliz com o novo emprego. "Eu estou amando! Eu adoro as pessoas que vêm aqui e dão boas avaliações", disse ele. "Eu ajudo com a papelada e sou o trabalhador mais esforçado daqui", completou Simons.

Agora, o próximo passo, segundo ele, é casar com sua namorada, Logan. "Eu não estou com pressa, mas os pais dela ficam falando 'onde está o anel? Quando será o casamento?'", brinca Simons.