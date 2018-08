Ex-integrantes do Linkin Park preparam leilão de instrumentos musicais da banda

Os ex-integrantes da banda Linkin Park irão leiloar mais de 200 instrumentos musiciais utilizados por eles Foto: Mario Anzuoni/Reuters

O site de vendas de instrumentos musicais norte-americano Reverb anunciou que os ex-integrantes da banda Linkin Park estão preparando um leilão dos mais de 200 equipamentos que eles utilizaram nas turnês e clipes na história da banda. O evento está programado para acontecer no próximo dia 4 de abril.

Parte do dinheiro arrecadado na venda dos instrumentos será doado para a Music for Relief, instituição que ajuda pessoas e comunidades norte-americanas que foram afetadas por desastres naturais. “A Music for Relief tem a honra de ser beneficiada por essa rara oportunidade que o Linkin Park está oferecendo para que as pessoas tenham um pedaço de sua história”, disse Whitney Showler, diretora da entidade, ao site da loja.

Entre os equipamentos que serão leiloados estão desde caixas de transporte autografadas, passando por teclados eletrônicos como o Yamaha KX5 Keytar e tendo como maior destaque um sintetizador musical Open Labs Neko XXL Gen5 DAW que foi feito personalizado para a banda.