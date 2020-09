Evento virtual gratuito discute as consequências do novo coronavírus no comportamento humano

Pandemia do novo coronavírus mudou a maneira como os seres humanos se comportam Foto: Nilton Fukuda/Estadão

A pandemia da covid-19 provocou uma série de transformações sociais. Do dia para noite, os escritórios, comércios e escolas tiveram de ser fechados. As pessoas transformaram seus lares em ambiente de trabalho, de lazer e de ensino ao mesmo tempo. De toda essa experiência, quais transformações permanecerão, em particular na área de ensino superior, e qual o legado dessa fase às futuras gerações?

O Centro Alemão de Ciência e Inovação (DWIH) São Paulo convida os professores Daniel Martins de Barros, blogueiro do Estadão, e Marcelo Parreira do Amaral para responder essas e outras perguntas em um debate sobre o futuro pós-pandemia: Shaping the future of society and higher education, dia 14 de setembro, às 9 horas. Este será o terceiro episódio da série DWIH São Paulo Online Talks Surviving, Living and Shaping the Future in the Time of Covid-19.

Daniel Martins de Barros, professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), vai abordar as consequências da pandemia no comportamento humano. “Desde o início, ficou claro que a propagação da covid-19 e suas consequências como a quarentena não estavam apenas criando novos problemas, mas aumentando dificuldades anteriores. Pois bem, essa é uma oportunidade: vamos usar essa lupa para examinar nossos problemas e buscar soluções? A resposta a esta pergunta moldará nosso futuro”, destaca Barros.

Já o professor do Instituto de Educação da Universidade de Münster (WWU), na Alemanha, o brasileiro Marcelo Parreira do Amaral, discorrerá sobre a herança do novo coronavírus na construção de um novo ensino superior. “A apresentação tratará das imaginações e das fabricações dominantes do 'futuro' das universidades, da pesquisa e da educação, que estão sendo pensadas como um 'futuro digitalizado'”, explica. O evento será moderado pelo professor Marcos Buckeridge, diretor do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (IB-USP).

Mais sobre DWIH São Paulo Online Talks

Os debates on-line, gratuitos, representam as temáticas da série, surviving, living e shaping the future (sobreviver, viver e adaptar o futuro), sempre com especialistas de diferentes áreas da Alemanha e do Brasil. Os eventos são transmitidos pela plataforma Adobe Connect e o idioma oficial dos seminários virtuais é o inglês. Para assistir aos demais talks da série, acesse a nossa página do YouTube

Serviço:

“Shaping the future of society and higher education”

Quando: Segunda, dia 14, às 9h

Onde: On-line pela plataforma Adobe Connect