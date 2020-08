Evento virtual discute como população lida com convivência social e desigualdades no pós-pandemia

Jéssica Farias, doutoranda em psicologia social, do trabalho e das organizações, da Universidade de Brasília (UnB), estará no DWIH São Paulo Online Talks Foto: Divulgação/DWIH

Nesta quarta-feira, 26, às 10h30, o Centro Alemão de Ciência e Inovação (DWIH) São Paulo, transmitirá o debate virtual Living: social behaviour, public health and social inequality during quarantine.

O segundo episódio da série DWIH São Paulo Online Talks Surviving, Living and Shaping the Future in the Time of Covid-19 abordará as consequências da pandemia sobre as pessoas para além da doença: como a população mundial está lidando com os diferentes aspectos de convivência social e desigualdades ocasionadas com a quarentena?

Ansiedade, desigualdades sociais, alinhamento político, ambiente e até idade. Esses são alguns dos elementos que influenciam na forma como as pessoas estão enfrentando o isolamento social, de acordo com as pesquisadoras convidadas para esse debate: Susanne Moebus, diretora do Institute for Urban Public Health (InUPH) do Hospital Universitário da Universität Duisburg-Essen, na Alemanha, e Jéssica Farias, doutoranda em psicologia social, do trabalho e das organizações, da Universidade de Brasília (UnB).

Neste próximo DWIH São Paulo Online Talks, as especialistas apresentarão seus respectivos trabalhos sobre a pandemia. A diretora do InUPH falará sobre como a covid-19 está afetando o sistema público urbano de saúde na Alemanha e a pesquisadora da UnB, por sua vez, vai explicar sobre o perfil do brasileiro que descumpre o isolamento social. A doutoranda em psicologia social, do trabalho e das organizações da UnB Jéssica Farias traçou o perfil dos ‘furadores’ de quarentena no Brasil e descobriu que apoiadores de políticos de direita e indivíduos com baixa tolerância a incertezas fazem parte das características das pessoas que não respeitaram as medidas propostas pela Organização Mundial da Saúde.

O evento será mediado pelo professor Marcos Buckeridge, diretor do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (IB-USP).

Mais sobre DWIH São Paulo Online Talks

Os debates online, que são gratuitos, acontecerão em duas séries de três encontros de 60 a 90 minutos, cada um deles representando uma das temáticas, surviving, living e shaping the future (sobreviver, viver e adaptar o futuro), sempre com especialistas de diferentes áreas da Alemanha e do Brasil. Os eventos acontecerão na plataforma Adobe Connect e o idioma oficial dos eventos será o inglês.

Instruções para assistir aos DWIH São Paulo Online Talks:

1 – Acesse o link do evento. Clique na opção “Enter as a Guest” e preencha com seu nome.

2 – Após o acesso, você será avisado(a) sobre a necessidade de instalar um plug-in para uso da plataforma Adobe Connect no seu computador. Basta seguir as instruções após clicar no link para fazer o download e a instalação do plug-in. Se estiver usando celular ou tablet, é necessário baixar o respectivo aplicativo antes do evento.

3 – Verifique se o áudio do seu dispositivo está funcionando e entre na sala virtual do Adobe Connect.