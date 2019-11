Evento que conscientiza sobre amamentação ocorre no MAM, no Rio de Janeiro

Museu de Arte Moderna (MAM) no Rio de Janeiro recebe evento 'Mil Mães Amamentando' nesta segunda-feira. Foto: Unsplash

O evento ‘Mil Mães Amamentando’ que ocorre nesta segunda-feira, 11, nos jardins do Museu de Arte Moderna (MAM) no Flamengo, no Rio de Janeiro, das 9h às 13h.

O encontro visa a troca de conhecimentos e experiências entre mães e fortalecer a rede de apoio para que elas amamentem os seus filhos por um período maior de tempo, garantindo maior nutrição e imunidade para os pequenos.

O ato público também será para abertura do 15º Encontro Nacional de Aleitamento Materno e do 5º Encontro Nacional de Alimentação Complementar Saudável.

“Muito mais do que evitar doenças, a amamentação exclusiva até o sexto mês e depois estendida até o segundo ano de vida ou mais é capaz de promover saúde física, emocional, mental e social para a criança”, afirma a pediatra Lílian Cristina Moreira, uma das apoiadoras do evento.

Serviço:

Mil Mães Amamentando

Quando: Segunda-feira, 11 de novembro

Horário: 9h às 13h

Onde: Nos jardins do Museu de Arte Moderna (MAM)

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo, Rio de Janeiro