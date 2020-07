Evento online gratuito oferece dicas para atravessar período de isolamento social com filhos

Manter a rotina de trabalho, administrar a casa e lidar com filhos durante a quarentena não é tarefa fácil Foto: Pixabay

O título do evento é, no mínimo, atraente para os pais que estão em quarentena há mais de três meses por causa da pandemia do novo coronavírus: SOS Pais e Filhos - Pequeno Manual de Sobrevivência. O café da manhã virtual, promovido pela The School of Life, especialista em ensino de inteligência emocional, promete ser um bate-papo sincero, realista e abordando todas as áreas da parentalidade.

O evento será transmitido gratuitamente por meio da plataforma Zoom será nesta terça, 14, a partir das 9h, com a psicóloga Desirée Cassado, facilitadora certificada do Método Friends, técnica de ensino de habilidades socioemocionais para crianças baseado em evidências e reconhecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

“Cuidar de uma criança é uma tarefa ambígua. É uma atividade recompensadora, mas exaustiva; emocionante e, muitas vezes, entediante. Assim como crianças são maravilhosas, mas difíceis. Para vivermos melhor, precisamos aceitar essa realidade sem culpa, destaca Desirée Cassado, que é especialista em Terapia Comportamental e mestre em Psicologia Experimental.

“Cada pessoa tem enfrentado um tipo de desafio nesse período de pandemia. Para aquelas que têm uma criança sob a sua responsabilidade, ainda existe o agravante de estar sem a rede de apoio, que inclui escola, avós, cuidadores ou outras pessoas conhecidas”, explica Diana Gabanyi, sócia-fundadora da The School of Life no Brasil e mãe de uma criança de seis anos.

“Com esse café da manhã queremos criar uma oportunidade para que os responsáveis pelas crianças possam se reunir e compartilhar experiências, sentimentos e percepções de uma maneira bastante genuína, sincera e afetuosa, longe do conceito extremamente romantizado da parentalidade, trazendo também algumas ferramentas para lidarmos melhor com tudo o que estamos vivendo", completa.

A inscrição para o café da manhã SOS Pais e Filhos - Pequeno Manual de Sobrevivência é gratuita e deve ser feita pelo site da The School of Life. As vagas são limitadas.

A psicóloga Desiree Cassado Foto: arquivo pessoal

Café da Manhã SOS Pais e Filhos - Pequeno Manual de Sobrevivência

Quando: Terça, 14 de julho, das 9h às 10h

Local: Gratuito, online, pela plataforma Zoom

Link para a inscrição: clique aqui.